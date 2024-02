Zout in de wond van Hongkongse voetbalfan: Japanse fans zien Messi wel spelen

Tot zover niets bijzonders. Maar voor voetballiefhebbers in Hongkong is de invalbeurt extra zout in een nog verse wond. Woedende reacties als "Arresteer Messi op basis van de Wet op Nationale Veiligheid" en "Geld terug, geld terug, geld terug" gingen gretig rond op sociale media.

Lionel Messi heeft zijn rentree gemaakt op het voetbalveld. De Argentijnse wereldster viel na een uur in bij Inter Miami in het vriendschappelijke duel met Vissel Kobe.

Het hoogtepunt van de wedstrijd was het moment, waarop Messi na rust begon aan zijn warming up.

Opvallend genoeg waren nog geen 30.000 Japanse toeschouwers uitgerukt om het fenomeen in levende lijve te zien, waarmee het stadion bij lange na niet was uitverkocht.

Dinsdag reageerde Messi zelf op de onvrede in Hongkong. "Helaas kun je in het voetbal, en eigenlijk in elke sport, een blessure oplopen", zei de Argentijnse wereldkampioen. "Ik wil gewoon spelen, zeker als we zo ver hebben gereisd."