Universiteit stopt met minderheidstalen en zoekt nieuwe plek voor studie Fries

De Rijksuniversiteit Groningen stopt volgend jaar met de bachelorstudie 'Minorities & Multilingualism' (minderheden en meertaligheid). Voor het Fries, dat onderdeel uitmaakt van die studie, wordt een oplossing gezocht. Mogelijk wordt de studie verplaatst naar de campus van de Groningse universiteit in Leeuwarden.

De universiteit is nu in overleg met het ministerie van Onderwijs en de provincie Fryslân over de beste vorm voor een nieuwe bachelorstudie Fries. "Er zit tijdsdruk op, want dit moet binnen anderhalf jaar geregeld zijn", aldus woordvoerder Marijn van Bronkhorst van de RUG bij Omrop Fryslän.

De toekomst van het Fries als universitaire studie is al jaren ongewis. De combinatiestudie Minorities & Multilingualism werd in 2012 opgezet door professor Goffe Jensma met als doel de studie Fries een goede plek te geven, als onderdeel van een bredere studie over Europese taalminderheden.

Aanvankelijk leek dat goed te werken. De studie trok voldoende nieuwe studenten en werd positief beoordeeld. Maar dat veranderde toen de focus verschoof naar thema's als Black Lives Matter, de emancipatie van de LGBTQ+-gemeenschap, en migratie en globalisering.

De studie wordt nu gezien als academische opleiding tot diversiteitsmanager. Niet alle studenten die Minorities & Multilingualism 'doen' hebben interesse in het Fries. Evenmin tonen alle Friese studenten belangstelling voor de andere onderdelen van M&M, zoals de studie onder studenten wordt genoemd.

Geld

Dat de RUG nu heeft besloten om de hele studie af te bouwen, heeft alles te maken met geld. De opleiding had de laatste vijf jaar een gemiddelde instroom van tien studenten per jaar en is 'financieel noodlijdend'. "Helaas is er ook geen enkele groei, en daarom wordt de studie afgebouwd", vertelt Van Bronkhorst. Studenten die al met de studie zijn begonnen, kunnen de bachelor wel afronden. Voor de docenten wordt volgend jaar naar een andere plek op de universiteit gezocht.

Toch is het niet de bedoeling dat het Fries verdwijnt op universitair niveau. Demissionair minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs heeft vorige week 340.000 euro toegezegd voor een academische studie Fries. Hij en de Tweede Kamer vinden dat de studie in de tweede officiële landstaal beschikbaar moet blijven en zichtbaarder moet worden.

Campus Fryslän

Op zich ligt het voor de hand dat de RUG die studie op z'n eigen Campus Fryslân in Leeuwarden gaat aanbieden. Daar is ook al een masterstudie Multilingualism. Toch is het nog niet zeker of de studie inderdaad naar de Friese hoofdstad komt. Volgens Van Bronkhorst zijn er ook nog andere opties. Toch moet de RUG haast maken. Als de 'nieuwe' studie inderdaad volgend jaar al moet beginnen, moeten nu de eerste stappen worden gezet.

De woordvoerder: "Je kunt niet zomaar binnen een paar weken of maanden een nieuwe bachelorstudie beginnen. Daar gaat altijd een accreditatietraject aan vooraf."