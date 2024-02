Grieks voetbalpubliek weer welkom in stadion na lege tribunes vanwege rellen

Griekse voetbalsupporters zijn vanaf volgende week weer welkom bij wedstrijden in de hoogste Griekse voetbalcompetitie, na twee maanden van wedstrijden zonder publiek. Afgelopen december besloot de Griekse regering geen fans meer toe te staan bij die wedstrijden, vanwege de vele rellen tussen fans en het geweld tegen de politie. Ook in de tweede divisie en bij de b-teams van topclubs mochten geen supporters meer zijn.

Vanaf 13 februari worden fans weer toegelaten bij de wedstrijden, al zijn er vanaf dan wel strengere regels van kracht. Zo worden er hoge boetes opgelegd bij geweld rond een wedstrijd en zullen clubs in geval van incidenten de volgende wedstrijd zonder publiek moeten spelen.

"Als een gevaarlijk object op het veld terechtkomt, wordt besloten tot een sluiting voor de volgende wedstrijd", waarschuwde onderminister Giannis Vroutsis van Sport. "De staat moet de veiligheid kunnen garanderen."

Cameratoezicht en speciale app

Verder moeten voetbal- en basketbalclubs vanaf volgende maand bewakingscamera's geïnstalleerd hebben bij hun velden. Zonder zulke camera's mogen supporters niet meer bij de wedstrijden zijn.

Op nog iets langere termijn, per 9 april, moeten voetbalfans een speciale app van de Griekse regering op hun telefoon hebben om wedstrijden bij te wonen. Met die app moeten ze zich identificeren voordat ze het stadion in mogen.

Doodsbedreigingen

Griekenland kampt al tijden met supportersgeweld. Griekse scheidsrechters worden regelmatig met de dood bedreigd of soms zelfs het doelwit van aanvallen. Eind vorig jaar staakten ze daarom nog. Ook bij andere sporten, bijvoorbeeld volleybal, spelen dit soort problemen. Afgelopen december overleed een 31-jarige politieagent nadat hij zwaargewond was geraakt bij geweld tijdens een volleybalwedstrijd in Piraeus.