Zweden stopt met onderzoek naar explosies in Nord Stream-leidingen

Zweden stopt met het vooronderzoek naar aanslagen op de Nord Stream-pijpleidingen. Volgens de aanklager is de Zweedse rechter niet bevoegd om uitspraak over de zaak te doen. "Dit valt buiten onze jurisdictie", staat in een verklaring.

Het doel van het onderzoek was volgens het Zweedse OM om vast te stellen of er Zweden of Zweedse burgers op enige manier bij de zaak betrokken waren. Dat is niet gebleken. De resultaten van het onderzoek worden nu overhandigd aan de Duitse autoriteiten.

Ook in Denemarken loopt een onderzoek. Dat is volgens het Deense OM "op korte termijn" klaar.

Daders

De explosies bij de gaspijpleidingen op de bodem van de Oostzee in 2022 leidden internationaal tot ophef. Het is nog steeds niet met zekerheid te zeggen wie erachter zit. Veel aanwijzingen leiden naar Oekraïense daders, onthulden de NOS en Nieuwsuur vorig jaar, maar sluitend bewijs ontbreekt.

De explosies vonden plaats in internationale wateren. De lokale autoriteiten in Zweden zeggen dat uit het grootschalige onderzoek niet naar voren komt dat Zweedse burgers betrokken waren bij de aanval. Het land heeft onder meer een groot aantal scheepsbewegingen geanalyseerd, de plaats delict onderzocht en verschillende mensen verhoord.

Volgens Duitse media hebben de Zweden geen verdachte(n) kunnen opsporen en houden ze er daarom mee op.

Rusland heeft de VS, Groot-Brittannië en Oekraïne beschuldigd van de explosies, maar die landen ontkennen alle betrokkenheid.

Duitsland gaat door

Het Nord Stream-project kostte miljarden euro's. Met de pijpleidingen wilde Duitsland gas uit Rusland halen. Rusland verwierf er veel inkomsten en grote invloed in de Europese Unie mee. Internationaal was er daarom al veel kritiek op het project.

Voor het onderzoek is er internationaal samengewerkt, vooral met Denemarken in Duitsland. Het vooronderzoek in Duitsland en Denemarken wordt voortgezet. Zweden heeft al het materiaal "dat als bewijsmateriaal kan dienen" met de Duitse collega's gedeeld. Wat het land heeft gevonden, maakt het nog niet bekend "vanwege de geheimhouding die heerst bij internationale justitiële samenwerking".

Bekijk hier een reconstructie van het onderzoek van de NOS en Nieuwsuur naar de explosies: