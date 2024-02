Politie en OM gaan harder en sneller optreden tegen actievoerders

"De maat is vol", staat in een gezamenlijke verklaring van de politie en het Openbaar Ministerie (OM). In een spoedoverleg met demissionair minister van Justitie Yeşilgöz is besloten dat er steviger en sneller wordt optreden tegen actievoerders die de wet overtreden.

Aanleiding zijn de boerenprotestacties van de afgelopen dagen, snelwegblokkades door Extinction Rebellion en verschillende protesten waarbij "verwerpelijke" leuzen werden gescandeerd. "Dit is geen demonstreren, dit zijn geen protesten, dit zijn illegale acties of zelfs het plegen van misdrijven. Daar komen de actievoerders niet mee weg", valt te lezen in de verklaring.

Een van de maatregelen is ter plekke beboeten, mocht dat niet direct mogelijk zijn, worden wetovertreders achteraf beboet en vervolgd.

Twee aanhoudingen

Gisteren haalde de minister in het vragenuurtje hard uit naar demonstranten die wangedrag vertonen, zoals wegen blokkeren, brandstichten en afval storten. Over de uit de hand gelopen boerenprotesten had Yeşilgöz geen goed woord over: "Dit zijn voorbeelden van misdrijven. Wat we gisteravond hebben gezien zijn gewoon misdrijven."

Er zijn inmiddels twee arrestaties verricht voor het dumpen van afval en brandstichting op de A50. Twee mannen zijn tijdens het protest aangehouden en zitten vast.

Maandagavond gingen boeren door heel het land de straat op om actie te voeren, naderhand moesten de puinhopen worden opgeruimd: