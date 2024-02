Achtergebleven partijen willen dat Omtzigt tekst en uitleg geeft

De partijleiders van de drie partijen met wie NSC de afgelopen weken om tafel heeft gezeten, willen dat Pieter Omtzigt persoonlijk uitlegt waarom hij uit deze informatieronde is gestapt. Het steekt hen dat hij niet wil ingaan op een uitnodiging van informateur Plasterk om vanavond te komen praten.

Omtzigt besloot gisteren dat hij niet verder wil in deze formatieronde. Hij noemde "zorgwekkende" informatie over de overheidsfinanciën, die hij naar zijn mening ook te laat kreeg, als belangrijkste reden. De informateur en zijn drie gesprekspartners stelde hij, naar hun zeggen, pas op de hoogte nadat hij de pers had geïnformeerd.

BBB-leider Van der Plas is "in totale verwarring" over de gang van zaken. "Het bericht stond al op de NOS-site. We waren dat net aan het lezen en toen kregen we allemaal een appje." Haar collega's van PVV en VVD bevestigen de lezing dat het besluit van Omtzigt om niet meer aan te schuiven bij informateur Plasterk als een totale verrassing kwam.

Wel bij Humberto

Ook Yesilgöz (VVD) spreekt haar verbazing uit dat Omtzigt de collega's met wie hij zeven weken heeft gesproken, na zijn besluit niet meer persoonlijk heeft gesproken, terwijl hij later op de avond wel aanschoof bij talkshow Humberto, waar hij vertelde dat hij nog steeds openstaat voor onderhandelingen over een nieuw kabinet.

Wilders noemt de gang van zaken "respectloos". "We waren bezig met goede en constructieve gesprekken. Ik begrijp er helemaal niets van." Hij vindt dat Omtzigt hem en de andere gesprekspartners "en ook Nederland" uitleg verschuldigd is.

Net als Van der Plas en Yesilgöz vindt hij dat Omtzigt het niet kan maken om vanavond niet naar Plasterk te komen. "Ik kan me niet voorstellen dat hij er niet zou zijn", zegt hij. "Dan is er toch wel een heel andere Pieter opgestaan."

Omtzigt liet gisteravond weten dat hij niet van plan is om in te gaan op de uitnodiging van de informateur. Op de vraag aan zijn woordvoerder of het 100 procent zeker is dat hij niet gaat, zegt zij: "ja". De andere drie partijen zullen er wel zijn.