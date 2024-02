Verdachte NCTV-medewerker had ruim 900 geheime documenten thuis, zegt OM

De politie heeft bij de medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) die verdacht wordt van het lekken van staatsgeheimen aan Marokko 928 staatsgeheime documenten aangetroffen. Daar zaten 345 documenten van de inlichtingendienst AIVD bij en 65 documenten van de militaire inlichtingendienst MIVD. Dat heeft het Openbaar Ministerie gezegd op een pro-formazitting, waarin de stand van het onderzoek wordt gepresenteerd.

De 64-jarige Ab el M. werd in oktober vorig jaar aangehouden op de luchthaven Schiphol, toen hij een reis naar Marokko wilde maken. Hij had op dat moment volgens de officier van justitie een "enorme hoeveelheid" gegevensdragers bij zich. Hij riskeert een gevangenisstraf van vijftien jaar.

Waarschuwing van AIVD

El M. kwam bij justitie in beeld door een ambtsbericht van de AIVD, waarin stond dat de man mogelijk een Marokkaanse spion was.

De AIVD wist dat hij op zijn werk in augustus vorig jaar twee keer staatsgeheime informatie had geprint. Ook meldde de dienst dat hij bij hem thuis staatsgeheime informatie bewaarde.

Verder wist de dienst naar eigen zeggen dat hij ten minste sinds 2020 contact had met de directeur contra-inlichtingen van een Marokkaanse inlichtingendienst, dat hij regelmatig naar Marokko reisde en dat deze directeur vluchten voor hem regelde.

Gefilmd

Eind oktober greep justitie in. De verdachte werd op 26 oktober aangehouden "op het moment dat hij door de draaideur van Schiphol was gelopen en op weg was naar Marokko", zei de officier. Hij zou op dat moment in digitale vorm meer dan honderd geheime documenten bij zich hebben gehad, waaronder 23 staatsgeheime. De documenten dateerden uit de periode 2007-2023.

Een van die documenten was een analyse van de AIVD uit 2021 over de Marokkaanse inlichtingenactiviteiten in Nederland, die nog altijd actueel is. Volgens de AIVD levert openbaarmaking ernstige schade op aan de vitale belangen van de staat, aldus het OM.

Uit het onderzoek kwam naar voren dat de man telkens in Den Haag aan het werk was als er staatsgeheime informatie werd geprint. Het OM beschikt ook over beelden waarop te zien is dat El M. die documenten print. "Je ziet verdachte documenten uitprinten. Je ziet verdachte documenten in zijn tas stoppen."

Bij hem thuis werden bijna 800 geheime documenten aangetroffen, waarvan er 312 staatsgeheim waren geclassificeerd, zegt justitie.

Al sinds 1995

Het OM denkt dat het contact met de Marokkaanse inlichtingendienst al sinds 1995 bestaat.

De AIVD zegt in een ambtsbericht van recente datum dat hij in contact stond met vier medewerkers van de Marokkaanse dienst, onder wie twee "zeer hooggeplaatsten". In een gesprek met een contact bedankt hij dat contact voor een vakantie in Marokko.

De verdachte verscheen zelf niet op zitting. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens zijn advocaat is hij loyaal aan Nederland en de staatsveiligheid. Hij werkte eerder ook voor de politie en de Nederlandse inlichtingendiensten en zou daarom niets over zijn activiteiten mogen zeggen. De rechtbank besliste dat hij langer blijft vastzitten.

Collega aangehouden

Op 26 oktober werd ook een voormalige collega aangehouden, een vrouw die hem volgens het OM hielp bij het printen van geheime documenten uit een computer waarin onder meer documenten van de inlichtingendiensten AIVD en MIVD werden bewaard. Zij zegt dat ze niet wist wat El M. met de documenten deed. Zij is op vrije voeten, maar blijft verdachte.

Het OM denkt misschien nog wel een jaar nodig te hebben voor het onderzoek, onder meer om de 46 terabyte aan informatie op gegevensdragers te doorzoeken en te analyseren. "Dat komt overeen met 11,5 miljard A4'tjes", zei de officier.