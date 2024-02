Vanavond op tv: Hoe nu verder met de formatie? • Omstreden beeld in Hoorn • Ouders schoolschutter mede schuldig? • De rechtsstaat in Polen

Hoe nu verder met de formatie? De partijleiders van PVV, VVD en BBB komen vanavond nog een keer bijeen bij informateur Ronald Plasterk. Er zal worden gesproken over hoe het verder moet, nu NSC zich uit deze ronde van de onderhandelingen heeft teruggetrokken. De partij deed dat na nieuwe informatie over de overheidsfinanciën die de onderhandelende partijen hebben opgevraagd en die volgens NSC-partijleider Pieter Omtzigt eerder op tafel had moeten komen. Hoe en nu verder? En wat is de stemming bij de NSC-achterban? Lees hieronder het laatste nieuws:

Omstreden beeld van Jan Pieterszoon Coen Misschien is het wel het meest omstreden standbeeld van Nederland: Jan Pieterszoon Coen in Hoorn. De gemeenteraad besloot gisteren dat een beslissing om het standbeeld eventueel weg te halen voorlopig wordt uitgesteld. En daarmee blijft de vraag: hoort J.P. Coen - vroeger een held maar intussen zeer omstreden vanwege moordpartijen in toenmalig Nederlands-Indië - wel thuis op een sokkel?

Ouders schoolschutter mede schuldig? De moeder van een jongen die in 2021 op een school in de Amerikaanse staat Michigan vier leerlingen om het leven bracht en zeven leerlingen verwondde, is schuldig aan dood door schuld. Dat heeft de rechter bepaald. Ze kan maximaal vijftien jaar cel krijgen. Het de eerste keer dat een ouder in de Verenigde Staten is aangeklaagd voor een mass school shooting die door haar kind is uitgevoerd. Ook de vader riskeert een veroordeling. Hij had het wapen dat zijn zoon uiteindelijk gebruikte vier weken eerder met hem gekocht.