Toch watervelden op WK hockey, ondanks eerdere aankondiging ermee te stoppen

Het WK hockey 2026 wordt toch gespeeld op watervelden. Dat maakte de internationale hockeyfederatie FIH vandaag bekend. Vanaf het WK, dat in Nederland en België zal plaatsvinden, zou er alleen nog maar gespeeld worden op droge velden omdat besproeibare velden te veel water verbruiken. Maar tijdens het afgelopen WK hockey 5s in Oman bleek dat het voor dit besluit nog te vroeg is, aldus de FIH. "Het droge veld voldeed nog niet aan de prestatiecriteria en veiligheidseisen van tophockeyers", aldus een FIH-woordvoerder. "Er zijn meer testen en onderzoek nodig." KNHB blij en teleurgesteld De KNHB zegt blij te zijn dat er nu duidelijkheid is over het type veld vanwege de voorbereiding op het toernooi. "Tegelijkertijd zijn wij, net als de FIH, teleurgesteld dat de duurzaamheidsdoelstellingen nog niet volledig gerealiseerd kunnen worden", aldus de hockeybond in een online reactie. Watervelden zijn bij veel hockeyers favoriet. De bal rolt sneller, je kan handige slidings maken en de vochtige ondergrond geeft meer mogelijkheden voor het verfijnen van de baltechniek. Maar watervelden liggen ook onder vuur. Voor elke wedstrijd of training moeten de velden vochtig gemaakt worden. Daardoor is het jaarlijkse waterverbruik per veld zo'n 3,5 miljoen liter. Eerder maakten we deze uitlegvideo over waarom watervelden zouden moeten verdwijnen:

Watervelden hebben van hockey de snelle sport gemaakt die het nu is. Toch wil de internationale hockeybond FIH ervan af. Vanaf 2026 worden grote toernooien niet meer op een waterveld gespeeld. In deze video leggen we uit waarom en wat het alternatief is. - NOS