Zeker 26 doden bij kantoren van verkiezingskandidaten in Pakistan

In de zuidwestelijke Pakistaanse provincie Beloetsjistan zijn minstens 26 mensen om het leven gekomen. In de buurt van kantoren van verkiezingskandidaten waren twee ontploffingen. Tientallen mensen raakten gewond, melden lokale autoriteiten.

Het is niet meteen duidelijk wie er achter de aanslagen zit. Morgen beginnen de Pakistaanse parlementsverkiezingen.

Bij de eerste explosie zouden vijftien mensen om het leven zijn gekomen. Die was op het kantoor van een onafhankelijke verkiezingskandidaat in het district Pishin. De tweede explosie was in Qilla Saifullah, een stad vlak bij de Afghaanse grens. Daar was een kantoor van de religieuze JUI-partij die al eerder het doelwit was van militanten. Daarbij zouden minstens elf mensen om het leven zijn gekomen.

Steun aan Taliban

Jamiat Ulema Islam is een van de leidende radicaal-islamitische partijen en staat bekend om zijn steun aan de Afghaanse Taliban. Veel Afghaanse Taliban-leiders hebben gestudeerd aan islamitische studiehuizen van JUI, meldt persbureau AP.

Beloetsjistan wordt al jarenlang geregeld getroffen door aanslagen. Regelmatig worden die opgeëist door de lokale tak van de terreurorganisatie Islamitische Staat of door nationalisten uit de provincie die een grotere autonomie eisen en een groter aandeel in de opbrengsten uit de gaswinning.

De verantwoordelijkheid voor de aanslagen van vandaag is nog niet opgeëist. "De verkiezingscommissie heeft de hoofdsecretaris en inspecteur-generaal van Beloetsjistan om opheldering gevraagd en hun opgedragen actie te ondernemen tegen degenen die achter de gebeurtenissen zitten", zegt een woordvoerder van de verkiezingscommissie in een verklaring die persbureau Reuters citeert.

Imran Khan

Het is in Pakistan erg onrustig op dit moment. Er zijn economische problemen, er zijn spanningen met Iran en eind vorige maand is Imran Khan, die nog altijd zeer populair is onder een groot deel van de bevolking, veroordeeld tot tien jaar cel voor het lekken van staatsgeheimen. De oud-cricketspeler kwam aan de macht in 2018 en was premier tot april 2022.

Daarna werden bijna 150 strafklachten tegen hem ingediend, waaronder aanklachten van corruptie en terreur. Hij moest aftreden na een motie van wantrouwen in het parlement.

Een bewoner zegt dat er vrienden van hem omkwamen bij de explosies: