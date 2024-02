Synchroonspringsters Jansen en Van Duijn grijpen naast olympisch ticket bij WK

Synchroonspringsters Inge Jansen en Celine van Duijn komen deze zomer niet in actie op de Olympische Spelen in Parijs.

De Nederlandse vrouwen wisten vooraf al dat plaatsing voor de Spelen een extreem moeilijke missie zou worden. "Er zijn wel tien landen die om de tickets strijden. We horen er zeker bij. Maar we mogen geen fouten maken, moeten heel sterk in onze schoenen staan. Het is echt een momentopname", zei Jansen in aanloop naar de do-or-die-wedstrijd.

In de finale sprongen de vrouwen vijf keer van de driemeterplank. Bij het synchroonspringen gaat het erom dat het duo een identieke sprong tegelijkertijd synchroon uitvoert.

Jansen en Van Duijn begonnen niet perfect: hun eerste sprong was niet helemaal synchroon, waardoor ze na de eerste ronde op de dertiende plaats stonden. De sprongen van het ervaren duo werden wel steeds beter. Langzaam schoven ze op naar de top tien, maar het was niet voldoende voor een olympisch ticket.