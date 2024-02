Belgische kleuterleraar verdacht van kindermisbruik op school

In België is een 38-jarige leraar opgepakt op verdenking van het misbruiken van minderjarigen. Ook wordt de man verdacht van het maken en verspreiden van beelden van het misbruiken van kinderen. De man is vorige week vrijdag aangehouden, de voorlopige hechtenis is met een maand verlengd.

Volgens Belgische media gaat het om een kleuterleraar van basisschool de Springplank in het dorpje Onkerzele vlak bij Geraardsbergen, een stad zo'n 45 kilometer ten westen van Brussel. Bij de school horen ook een kinderopvang en een buitenschoolse opvang.

De man zou daar inmiddels zeven jaar werken als muziekleraar en zorgleerkracht, iemand die moeilijk lerende kinderen voor langere tijd begeleidt. Er zijn aanwijzingen dat de man de zedenfeiten op school zelf heeft gepleegd en bij meerdere minderjarigen in de fout is gegaan.

School geschrokken

VRT meldt dat de Europese opsporingsdienst Europol op een filmpje stuitte met "verontrustende beelden van kindermisbruik, gemaakt op een school". De beelden leidden naar de school in België.

De directeur van de basisschool reageert bij de Belgische krant Het Nieuwsblad aangeslagen op het nieuws en heeft de verdachte preventief geschorst. "We zijn uiteraard geschrokken van wat er is gebeurd. Dergelijke feiten zijn voor ons onaanvaardbaar en gaan lijnrecht in tegen ons pedagogisch project, waarbij de fysieke en morele integriteit van elke leerling van groot belang is", zegt de directeur.

Aan de VRT laat de advocaat van de verdachte weten dat zijn "cliënt beseft dat hij een ernstig probleem heeft en dat hij daarvoor behandeld moet worden en zijn volledige medewerking verleent".

Voordat de 38-jarige kleuterleraar werkzaam was op de basisschool in Geraardsbergen was hij leraar op andere scholen.