FIFA verwerpt beroep Overmars tegen wereldwijde schorsing

De FIFA nam die schorsing begin januari over. Overmars vond het wereldwijde werkverbod een straf die niet in verhouding stond met zijn vergrijp.

Hij werd in februari 2022 door Ajax op non-actief gesteld en in november 2023 door het Nederlands Instituut Sportrechtspraak voor twee jaar geschorst, waarvan een voorwaardelijk.

Afgelopen najaar kreeg Overmars in Nederland een werkverbod naar aanleiding van grensoverschrijdende berichten die hij als directeur voetbalzaken van Ajax had verstuurd naar een vrouwelijke medewerker.

"Ik ben geschorst omdat ik naar één vrouwelijke collega grensoverschrijdende berichten heb gestuurd. Dat het app-verkeer wederzijds was, doet niets af aan het feit dat ik dat nooit had mogen doen. Het is dom geweest. En ik vind het heel erg voor mijn vrouw Chantal, mijn twee kinderen en mijn familie die door mijn fout een verschrikkelijke tijd hebben doorgemaakt."

De afwijzing werd bevestigd door Frank Neervoort, de woordvoerder van Overmars. "We hebben een bericht van twee zinnen ontvangen. In de eerste zin staat dat het beroep is verworpen, de tweede zin luidt dat de gemaakte kosten voor rekening van de heer Overmars zijn", zegt Neervoort.

De motivatie van de beslissing van de wereldvoetbalbond is Neervoort nog niet bekend. "Die moeten we nu via een portal van de FIFA opvragen. Ook de vorige keer duurde dat even."

Een beslissing over een eventuele gang naar het internationaal sporttribunaal CAS, de laatste beroepsmogelijkheid, volgt pas na lezing van de motivatie, aldus Neervoort.