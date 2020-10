Verdachte dodelijke steekpartij Dresden is veroordeelde islamist

De man die is opgepakt voor een dodelijke steekpartij deze maand in de Duitse stad Dresden, blijkt een veroordeelde islamist. Op 4 oktober werden er twee toeristen uit Noordrijn-Westfalen met een mes aangevallen in Dresden. Een van de twee overleefde de aanval niet.

Een tijd was onduidelijk wie er achter de aanval zat. Op de plaats delict werd een mes met dna-sporen gevonden, dat de politie naar een 20-jarige Syriër leidde. Gisteren werd hij opgepakt. De man werd in 2018 al veroordeeld voor 'ondersteuning van een terreurorganisatie' en het 'aansporen tot het plegen van staatsgevaarlijke misdrijven'.

Vluchteling

De verdachte staat bij de politie bekend als gevaarlijke islamist. Hij kwam in 2015 als vluchteling naar Duitsland en radicaliseerde sinds begin 2017. Op zijn Facebookpagina riep hij op tot de jihad en het doden van ongelovigen. Tijdens zijn proces zei hij ook zelf een aanslag voor te bereiden.

Op het moment van het misdrijf was de verdachte pas vijf dagen op vrije voeten. Hij stond nog onder toezicht van justitie. Waarom de twee toeristen zijn doelwit waren, en of achter de daad een islamistisch motief steekt, is nog niet bekend.