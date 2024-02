Burgemeester Zaltbommel in opspraak door verbouwing eigen huis

Burgemeester van Zaltbommel Pieter van Maaren is in opspraak omdat hij bij de verbouwing van zijn eeuwenoude huis nieuwe kozijnen met dubbel glas heeft aangebracht. Het huis in het Gelderse stadje heeft de status van rijksmonument. Dat betekent dat er bij een verbouwing niets aan het uiterlijk veranderd mag worden.

De monumentencommissie schrijft in een brief aan de gemeenteraad en de commissaris van de koning dat de CDA-burgemeester "willens en wetens" de wet heeft overtreden, meldt Omroep Gelderland.

"Ik ben oerstom geweest", reageert Van Maaren zelf in het Brabants Dagblad. Hij heeft een excuusbrief geschreven aan de gemeenteraad, die vanavond in een besloten vergadering behandeld wordt.

Achterzetramen

De kwestie draait om een kleine verbouwing van het pand, een van de 244 rijksmonumenten in Zaltbommel, in 2020. De burgemeester had volgens de monumentencommissie toestemming gekregen om achterzetramen te plaatsen zodat het monument niet aangetast zou worden. In plaats daarvan liet hij nieuwe kozijnen met dubbel glas aanbrengen. Daarvoor moesten de oude kozijnen worden verwijderd.

De kwestie kwam vorig jaar aan het licht toen een toezichthouder de verbouwing ontdekte. Eind vorig jaar vroeg de burgemeester een nieuwe vergunning aan. "Dat is een soort van legalisatie", aldus Jan Vellekoop, voorzitter van de monumentencommissie.

Vellekoop vindt dat er sprake is van een integriteitskwestie. Burgemeester Van Maaren stelt in zijn excuusbrief: "De aanpassing terugdraaien is helaas niet mogelijk, ik probeer zo goed mogelijk samen te werken om alsnog tot voldoende resultaat te komen."