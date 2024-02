Spraakmakende voetballegende Hossam Hassan aangesteld als bondscoach Egypte

Hassan geldt zowel in Egypte als op de rest van het Afrikaanse continent als levende legende. Hij droeg tussen 1985 en 2006 liefst 176 keer het shirt van Egypte en is met 69 doelpunten tot op de dag van vandaag topscorer aller tijden van het Afrikaanse land. Hij was zevenmaal actief op de Afrika Cup.

"Als ik bondscoach was geweest, had ik Salah gemaand hier te blijven", aldus Hassan. "Zijn aanwezigheid geeft ons kracht, zijn afwezigheid geeft tegenstanders juist kracht."

Trainer

Die scherpe analyses komen niet helemaal uit de lucht vallen. Na het winnen van de Afrika Cup in 2006, waarin hij als 39-jarige scoorde in de kwartfinales, hing Hassan zijn voetbalschoenen aan de wilgen en begon hij aan zijn trainerscarrière.

Hoewel hij voornamelijk clubs in de eigen competitie trainde, zorgde hij in 2013 bijna voor een daverende stunt door zich met Jordanië te kwalificeren voor het wereldkampioenschap in Brazilië. Uiteindelijk bleek Uruguay in de play-offs over twee wedstrijden te sterk.

Al jaren gaf Hassan publiekelijk aan graag het Egyptische elftal te willen leiden, maar telkens viel de keuze op een buitenlandse coach. Nu wordt zijn wens dus alsnog vervuld.