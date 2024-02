Basisscholen Westland willen collectief van vrije woensdagmiddag af

In het Westland lijkt een einde te komen aan een lange schooltraditie: de vrije woensdagmiddag op de basisschool. De gezamenlijke schoolbesturen in de gemeente willen overstappen op vijf korte lesdagen per week, om zo het lerarentekort op te lossen.

"Anders is er straks helemaal geen les meer op woensdag", zegt Myrthe van Staalduinen van basisschool De Blinkert in Monster bij Omroep West.

"De woensdag is nu de minst populaire werkdag", legt directeur Van Staalduinen uit. "Omdat dit een korte dag is, krijgen leerkrachten minder betaald en werken ze liever op maandag, dinsdag, donderdag of vrijdag."

Vijf gelijke dagen

Op de woensdagen vallen dus de meeste gaten en die gaten zijn voor directeuren steeds lastiger in te vullen. Daarom willen de scholen over op het 5-gelijke-dagen model, op alle Westlandse basisscholen. "Als elke dag dezelfde tijden heeft, maakt het niet meer uit wanneer je werkt en zijn leerkrachten veel beter over de week te spreiden. Ook de druk op bepaalde piekdagen bij de naschoolse opvang zal minder worden", zegt de directeur van de basisschool.

Volgens de initiatiefnemers zitten er meer voordelen aan het 5-gelijke-dagen-model. "Het zorgt voor veel regelmaat en structuur voor de kinderen", zegt Van Staalduinen. "Elke dag is hetzelfde, dat is heel prettig voor kinderen.'

Overal in Nederland zoeken scholen naarstig naar oplossingen voor het lerarentekort. In een aantal gemeenten is of wordt een vierdaagse schoolweek ingevoerd. Er zijn ook al scholen die de vrije woensdagmiddag hebben geschrapt, maar het is voor het eerst dat het nu op grote schaal lijkt te gebeuren. In de gemeente Westland zijn 39 basisscholen met in totaal drie schoolbesturen. Op de scholen wordt nu een continurooster voorgesteld met vijf dagen les van bijvoorbeeld 8.15 tot 13.45 uur.

Break in de week

De drie schoolbesturen zijn nog bezig het voorstel uit te werken, sommige ouders hebben al een mening: "Het betekent op de andere dagen, waarop ze juist eerder vrij zijn, meer dure opvang regelen of zelf nog eerder stoppen met werken", zegt een kritische moeder uit 's-Gravenzande.

Ook vindt een aantal ouders het nu juist fijn dat de kinderen één dag in de week vroeg thuis zijn. "Gezellig met elkaar een boterham eten"', zegt Mikki de Goede uit Wateringen. "En er is tijd om met vriendjes en vriendinnetjes af te spreken en ruimte voor sportactiviteiten."

Jessica Zwinkels uit 's-Gravenzande twijfelt. "Nu blijft mijn zoon soms een hele dag thuis omdat er geen leerkracht is, dus als het dat probleem kan oplossen? Aan de andere kant is zo'n break in de week ook een moment om even bij te tanken. Op woensdagochtend zeggen mijn kinderen vaak: yes mama, vandaag een korte dag!"

Vijf woensdagmiddagen

In buurgemeente Midden-Delfland wordt op basisschool het Galjoen al bijna tien jaar gewerkt met het 5-gelijke-dagen-model. Directeur Sandra Wielenga is enthousiast: "Het zorgt voor rust, reinheid en regelmaat. We hebben nooit gezeur met fte's, als we vervanging moeten regelen. Alle dagen zijn hetzelfde."

Volgens haar zijn ook ouders en kinderen enthousiast, "Bij ons weten ze inmiddels niet beter, daarnaast zijn ze elke dag vroeg vrij. Eigenlijk hebben wij vijf woensdagmiddagen."