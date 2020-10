Hogere straf dan geëist voor ex-hoofdredacteur Gaykrant voor bezit kinderporno

Ex-hoofdredacteur van de Gaykrant Hans P. heeft twee jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, gekregen voor het bezit van kinderporno. Dat is een hogere straf dan de anderhalf jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk, die door het Openbaar Ministerie was geëist.

Bij P. thuis werden dit jaar duizenden foto's en video's van veelal zeer jonge kinderen gevonden. Ook was de kinderporno soms gewelddadig van aard.

Alcohol en drugs

P. heeft bekend, maar benadrukt dat hij geen pedofiel is. Hij zou de beelden alleen hebben bekeken als hij onder invloed was van alcohol en drugs. De rechtbank wil dat de man zich laat behandelen voor zijn drank- en drugsverslaving, en meewerkt aan onaangekondigde controles van zijn computer.

De voormalig hoofdredacteur werd eind juni aangehouden en is daarna door gedragsdeskundigen onderzocht. Zij stelden een persoonlijkheidsstoornis vast, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is.

Adjunct-hoofdredacteur Paul Hofman zei bij de arrestatie van P. dat dat bericht voor het team van de Gaykrant als een donderslag bij heldere hemel kwam. De Gaykrant begon in 1980 als papieren blad. In 2013 viel het doek, als gevolg van dalende advertentie-inkomsten en lezersaantallen. In 2017 maakte de Gaykrant een doorstart als digitaal platform, met P. als hoofdredacteur.