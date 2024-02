Taylor Swift stuurt dwangbevel voor student die haar vluchtgegevens deelt

De advocaten van Taylor Swift hebben gedreigd met juridische stappen tegen een student die de vluchtgegevens van haar privéjets deelt. Student Jack Sweeney zit achter accounts op sociale media die de vluchten registreren van vliegtuigen en helikopters die eigendom zijn van miljardairs, politici en andere publieke figuren.

De student van de University of Central Florida heeft bekendgemaakt dat hij een brief heeft ontvangen waarin een dwangsom wordt aangekondigd door de advocaten van Swift, die zijn daden roekeloos noemen.

"Dit is misschien een spel voor jou of een manier waarop je hoopt dat het je rijkdom of roem zal opleveren. Maar het is een kwestie van leven of dood", schrijven Swifts advocaten in de brief die door Sweeney is gedeeld met The Washington Post. De advocaten verwijzen daarmee naar de persoonlijke veiligheid van Swift. Eind januari werd bijvoorbeeld een man gearresteerd, omdat hij Swift zou hebben gestalkt bij haar huis in New York.

Elonjet offline gehaald

Sweeney beheert al jaren honderden accounts waarin de starts en landingen van vliegtuigen en helikopters van rijke eigenaren worden gedeeld. Daarbij deelt hij schattingen van hun uitstoot en bijdrage aan de opwarming van de aarde. De accounts maken gebruik van openbaar beschikbare gegevens van de Federal Aviation Administration en vrijwillige hobbyisten die het vliegtuig kunnen volgen via de signalen die ze uitzenden.

Sweeney trok na de invasie van Oekraïne de aandacht met een aantal 'bot'-accounts dat de privéjets van verschillende Russische oligarchen volgde. Daarna kreeg hij het aan de stok met miljardair Elon Musk over het volgen van diens privéjet. Dat leidde eind 2022 tot een debat over de vrije meningsuiting toen X, voorheen Twitter, Sweeneys account offline had gehaald.

Musk noemde de vluchtgegevens die gedeeld werden op het account @elonjet effectief zijn "moordcoördinaten". Sweeney zelf wijst erop dat hij niets illegaals doet en gebruikmaakt van openbare gegevens. En uit de gegevens blijkt niet wie er met het vliegtuig reist of waar de passagiers heen gaan nadat het vliegtuig is geland.

Carbon credits

Daarbij zegt Sweeney tegen The Washington Post dat de advocaten de last onder dwangsom stuurden toen Swift onder vuur kwam te liggen vanwege haar overmatige gebruik van privéjets. "Deze informatie was al beschikbaar", zegt hij.

Privéjetvluchten worden vaak bekritiseerd vanwege de negatieve invloed op het klimaat. In 2022 bleek uit een analyse dat Swift de "grootste beroemde kooldioxidevervuiler" van het jaar was. Die analyse werd gemaakt op basis van de gegevens die Sweeney had gedeeld.

Swift probeerde vervolgens de kritiek te pareren door te zeggen dat ze de uitstoot van haar reizen ruimschoots compenseert door de aanschaf van zogenoemde carbon credits. Hiermee worden bijvoorbeeld projecten gefinancierd die de emissiereductie bevorderen.