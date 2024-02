Minder pils gedronken, maar alcoholvrij bier zet opmars voort

De consumptie van bier daalde vorig jaar, zowel thuis als in de kroeg. Brouwers wijten de neergang aan de slechte zomer en de prijsverhogingen.

In 2023 werd ruim 11,5 miljoen hectoliter bier verkocht, 5,6 procent minder dan in 2022. Vóór corona, in 2019, was dat nog 12,1 miljoen hectoliter.

Pils is, met ruim 9 miljoen verkochte hectoliters, nog steeds veruit de populairste biersoort, maar het is ook het bier dat wat de cijfers betreft het meest inleverde; vorig jaar werd er 6,5 procent minder van verkocht dan in 2022.

Speciaalbier

Alcoholvrij en alcoholarm (tot 3,5 procent) bier zet de opmars van de laatste jaren voort. Van deze categorie ging bijna 74 procent meer over de toog en de toonbank dan in 2022. Speciaalbier, met veelal hogere alcoholpercentages, leverde vele procenten marktaandeel in.

De tanende belangstelling voor speciaalbier speelt ook een rol bij het dalen van het aantal brouwerijen. Voor het eerst in twintig jaar stopten er meer brouwerijen dan dat er begonnen. In 2023 telde Nederland 920 brouwerijen, 76 minder dan een jaar eerder.