Gewonden door raketaanval op Kyiv en andere Oekraïense steden

Op sociale media gaan beelden rond van een getroffen flat. Waar die precies staat, is niet duidelijk, maar ook daar raakten mensen gewond. Zeker zes gewonden zijn er naar een ziekenhuis gebracht.

Burgemeester Klytsjko zegt dat de luchtafweer in actie kwam. Reddingswerkers rukten uit naar het oostelijk deel van de stad. Daar zijn volgens de burgemeester zeker drie mensen gewond geraakt.

Rusland heeft vanochtend raketten afgevuurd op Kyiv en andere steden in Oekraïne. Inwoners van Kyiv hoorden rond 06.00 uur plaatselijke tijd het luchtalarm gaan, rond 07.00 uur volgden luide explosies. Daarbij zijn gewonden gevallen.

Volgens Klytsjko zijn twee hoogspanningslijnen door neerkomende raketresten geraakt. In het oostelijk deel van de stad zitten inwoners zonder elektriciteit.

In het westen zouden er problemen zijn met de drinkwatervoorziening. Daar is op meerdere plaatsen brand uitgebroken.

Andere steden

Ook uit Lviv, Mykolajiv en Charkiv komen berichten over een raketaanval. In Mykolajiv viel een dode en raakten ongeveer twintig woongebouwen beschadigd. Ook brak brand uit in gasinstallaties.