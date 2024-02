Doden en gewonden door raketaanval op Kyiv en andere Oekraïense steden

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Volgens Klytsjko zijn twee hoogspanningslijnen door neerkomende raketresten geraakt. In het oostelijk deel van de stad zitten inwoners zonder elektriciteit.

In het westen zouden er problemen zijn met de drinkwatervoorziening. Daar is op meerdere plaatsen brand uitgebroken.

Andere steden

Ook elders in Oekraïne klonk het luchtalarm. Uit Lviv, Mykolajiv en Charkiv komen berichten over een raket- en droneaanval. In Mykolajiv viel een dode en raakten ongeveer twintig woongebouwen beschadigd. Ook brak brand uit in gasinstallaties.