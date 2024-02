Hoorn schuift discussie over standbeeld J.P. Coen opnieuw voor zich uit

Er wordt al jaren over gediscussieerd, maar de gemeente Hoorn heeft opnieuw geen besluit genomen over wat er moet gebeuren met het standbeeld van Jan Pieterszoon Coen in het centrum van de stad, meldt de regionale omroep NH.

Het beeld staat ter discussie omdat Coen als gouverneur-generaal veel geweld gebruikte in Nederlands-Indië. Maar, zo besloot de gemeenteraad gisteravond, er moet eerst nog een aantal 'stadsgesprekken' worden gevoerd met de inwoners voordat er een besluit kan vallen.

Het standbeeld werd onthuld in mei 1893, naar een idee van de toenmalige burgemeester van Hoorn, en was eigenlijk altijd al omstreden. Coen voerde in de 17e eeuw een waar schrikbewind in Indië. In 1621 liet hij duizenden inwoners van de Banda-eilanden vermoorden, toen zij iets wilden verdienen aan hun nootmuskaat. In het Nationaal Archief wordt gesproken over "de genocide op Banda".

Vanaf de jaren zestig waren er tal van demonstraties in Hoorn. Het beeld is een paar keer beklad en besmeurd. In de gemeenteraad wordt ook al jaren over het standbeeld gepraat: moet het weg of kan het blijven staan, maar dan met een bordje dat duidelijkheid geeft over Coens optreden in Nederlands-Indië?

Discussie beu

Bijna vier jaar geleden besloot de gemeente om 'stadsgesprekken' te gaan voeren met de inwoners, waarbij niet alleen Coen, maar ook diversiteit en inclusie als onderwerpen op de agenda stonden.

Die stadsgesprekken zijn inmiddels voorbij. "En het merendeel van de stad is de discussie beu", zei raadslid Menno Jas van de lokale partij Hart van Hoorn gisteravond in de gemeenteraad. "Dus willen wij dat de gemeente nu een besluit neemt. We willen hiermee het doorsudderen van onrust en ongenoegen doorbreken.

Het voorstel van Jas leidde weliswaar tot een felle discussie, maar een besluit over het beeld viel er niet. "Het voorstel is kort door de bocht, en biedt geen ruimte voor nuance of een gesprek", betoogde D66-raadslid Wouter de Vries. Hij wil, net als een meerderheid van de raad (20 stemmen voor, 14 tegen), een tweede ronde stadsgesprekken. "Zodat we de stad aan het woord laten", aldus raadslid Roy Drommel van GroenLinks. Wanneer die nieuwe stadsgesprekken gaan plaatsvinden, is nog niet bekend.

Naar het museum

Overigens liet een aantal raadsfracties gisteravond doorschemeren waar hun voorkeur naar uit gaat. Zo pleitte de PvdA voor verplaatsing van het standbeeld van Coen, bijvoorbeeld naar de binnentuin van het vernieuwde museum in Hoorn, waar het "van de juiste context kan worden voorzien". Wat de VVD en EénHoorn betreft kan het standbeeld in het centrum van Hoorn blijven staan, maar wel voorzien van extra informatie over het verleden.