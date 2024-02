Politie zoekt getuigen in busje, dat vlak bij Rotterdamse explosie reed

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

In het pand zat vermoedelijk een drugslab, zegt de politie. Gisteren werd het voorarrest van een 34-jarige verdachte met twee weken verlengd. Hij is de huurder van het pand en zit vast op verdenking van de productie van drugs. Bij de ontploffing kwamen drie mensen om het leven.

De politie is op zoek naar getuigen van het fatale incident: "Weet u meer over personen of voertuigen die daar zijn geweest of kunt u iets vertellen over afwijkende gebeurtenissen, neem dan alstublieft contact op."

De explosie heeft diepe indruk gemaakt op de bewoners van de wijk. Afgelopen weekend was er een besloten bewonersbijeenkomst, waar mensen hun zorgen en boosheid uitten. Sommige bewoners gaven aan dat dat ze willen verhuizen.