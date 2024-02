Wekdienst 7/2: Plasterk overlegt met fractievoorzitters • Klimaatsatelliet PACE gelanceerd

Goedemorgen! Vanavond gaat informateur Plasterk praten met de fractievoorzitters van de onderhandelende partijen over de ontstane situatie, nu Pieter Omtzigt heeft laten weten niet verder te willen praten over een traditioneel kabinet.

Wat kun je vandaag verwachten?

Informateur Plasterk heeft een uitnodiging verstuurd naar de fractievoorzitters van de vier politieke partijen om vanavond te praten over het opstappen van NSC van de onderhandelingstafel. NSC-leider Omtzigt zal daar niet verschijnen, heeft hij gisteren al laten weten. Hij wacht het verslag van Plasterk af.

In Rotterdam dient de pro-forma zitting in de zaak rond een medewerker van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Die wordt verdacht van lekken naar de Marokkaanse inlichtingendienst.

De Russische kiescommissie beslist over het lot van oppositiekandidaat Boris Najezdi. Mag hij meedoen aan de verkiezingen en het opnemen tegen president Poetin?

En in Florida wordt de klimaatsatelliet PACE gelanceerd. Die moet antwoord geven op de vraag welke rol wolken en aerosolen spelen in de opwarming van de aarde. Er zit ook een Nederlands instrument in.

Wat heb je gemist?

NSC staat nog steeds open om onderhandelingen te voeren over een kabinet, maar niet "in deze ronde". Dat zei NSC-leider Omtzigt in het RTL-programma Humberto, nadat hij zich gisteravond met zijn partij had teruggetrokken uit deze ronde van de formatie.

Met welke partijen de onderhandelingen nu dan gevoerd moeten worden, liet Omtzigt in het midden. Hij liet doorschemeren dat het ook met "een andere groep" kan zijn en dat het nog steeds zijn voorkeur heeft om een minderheidskabinet te vormen.

NSC noemde het uitblijven van actuele informatie van de overheid over de staat van de financiën een belangrijke reden om op te stappen. "Je bent er weken over aan het praten. Als je niet eens weet dat de stukken op tafel liggen, is er geen fundament", zei Omtzigt daarover bij Humberto.

Op de vraag of hij denkt dat informateur Plasterk stukken heeft achtergehouden, zei Omtzigt dat hij de informatie "eerder had willen hebben". Omtzigt: "Ik wist gisteren nog niet eens van het bestaan van de brieven".

Ander nieuws uit de nacht:

Houtkachel vaker aan vanwege hoge gasprijs, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zeker voor mensen die minder te besteden hebben, speelden de hoge kosten voor gas mee.

Man gedood door hyena's bij Keniaanse hoofdstad Nairobi, twee anderen gewond: de dode man werd gevonden toen er onderzoek werd gedaan na de melding van de twee gewonden.

China ontkent cyberspionage in Nederland, 'ongegronde beschuldigingen': in een persverklaring op de website van de Chinese ambassade in Nederland spreekt een woordvoerder van "kwaadaardige speculaties en ongegronde beschuldigingen".

En dan nog even dit:

Na een conflict over geld heeft platenmaatschappij Universal Music veel muziek van het platform gehaald. Dat heeft grote gevolgen voor tiktokkers en voor artiesten, merkte ook de Nederlandse TikTokker Sara: