Wielerploegen in gesprek met Saudische investeerders: '250 miljoen voor Super League'

Wielrennen lijkt de volgende grote sport te zijn die kan worden opgeschud door flinke investeringen uit Saudi-Arabië. Een pakket van 250 miljoen dollar (233 miljoen euro) zou vandaag en morgen op tafel liggen bij onderhandelingen in Londen, meldden persbureau Reuters en de Belgische krant HLN. Wielerploegen, waaronder het Nederlandse Visma-Lease a Bike, broeden al langer op plannen om de sport drastisch te hervormen en hebben zich verenigd onder de noemer One Cycling. In de zoektocht naar investeerders voor een 'Super League' in de wielersport zijn zij uitgekomen bij een Saudische investeringsmaatschappij. Die partij (SRJ) is gelieerd aan het Saudische Public Investment Fund (PIF) dat met honderden miljarden de sportwereld binnen dendert. Voetbal, golf en tennis Grote voetballers werden naar de Saudische competitie gehaald en topgolfers lieten de PGA-tour achter zich voor lucratieve aanbiedingen uit de golfstaat. De Formule 1 heeft een race in Saudi-Arabië gekregen en er worden tal van grote bokswedstrijden gehouden. Deze week werd bekend dat tennissers midden in hun seizoen mee gaan doen aan een nieuw demonstratietoernooi in de Saudische hoofdstad Riyad.

Clement: 'Na 2025 is er veel mogelijk' Dat er nu, aan het begin van het nieuwe wielerseizoen, gesproken wordt over de toekomst van het wielrennen, is volgens NOS-wieleranalist Stef Clement geen toeval, maar logisch getimed. "Eind 2025 houdt het wielrennen zoals we het nu kennen op te bestaan, want dan lopen de licenties van ploegen in de WorldTour af", aldus Clement. "Er wordt nu met man en macht gewerkt om de sport te hervormen. Vanaf 2026 is het mogelijk een andere weg in te slaan. Dat moet dan wel snel gebeuren, om alles op tijd voor elkaar te krijgen. Een deel van de ploegen probeert dat nu met One Cycling."

Naar verluidt zijn Richard Plugge, directeur van Visma-Lease a Bike, en Zdenek Bakala, eigenaar van het Belgische Soudal-Quick Step, de drijvende krachten achter One Cycling. Het plan van One Cycling Zij willen een kleinere, overzichtelijkere wielerkalender, waarin voor het publiek duidelijk is waar en wanneer de beste renners het tegen elkaar opnemen. Alleen in koersen die er echt toe doen dus, zonder overlap zoals die nu bijvoorbeeld bestaat tussen Parijs-Nice en Tirreno-Adriatico, allebei WorldTour-koersen van een week. Plugge zegt al langer dat het hoog tijd is voor grote veranderingen in de wielersport. Hervormingen zijn volgens de baas van de succesvolle Nederlandse ploeg nodig voor een duurzame toekomst, waarin het wielrennen een herkenbaar en financieel sterk product wordt. "De wereld om ons heen verandert en onze tegenstanders zijn niet de andere ploegen, maar andere sporten: voetbal, rugby en Formule 1", zei Plugge in de RadioCycling-podcast. "We moeten toekomstbestendig worden en zorgen dat het wielrennen over vijf jaar groter is dan het nu is. Daar profiteren we allemaal van."

Richard Plugge (rechts) met Tourwinnaar Jonas Vingegaard - Foto: AFP

Groei waar iedereen van profiteert, raakt een gevoelig punt in het wielrennen. Grote wedstrijdorganisatoren als de ASO, RCS en Flanders Classics hebben veel macht in de sport. ASO is de organisator van de Tour, Vuelta, Parijs-Nice, Parijs-Roubaix, Dauphiné, Luik-Bastenaken-Luik en Waalse Pijl en beheert de inkomsten uit die wedstrijden. Ploegen vinden dat ze te weinig terugzien van het geld dat organisatoren binnenhalen. Hun voortbestaan is afhankelijk van sponsors. Zelfs de Visma-ploeg, in 2023 veruit de succesvolste ploeg van de wereld, moest de boer op voor nieuwe sponsors na het afhaken van Jumbo. Met het oprichten van een Super League is het de bedoeling dat ploegen meer inspraak krijgen in het verdelen van het geld dat omgaat in de sport.

ASO-directeur Jean-Etienne Amaury - Foto: EPA

Maar juist de ASO, met twee van de drie grote rondes in handen een sleutelspeler, lijkt niet voornemens om ook maar te praten over een nieuwe opzet. De vermogende familie Amaury is eigenaar van ASO en bewaakt de Tour de France als Frans erfgoed. Amstel Gold Race in Super League? Flanders Classiscs lijkt voorlopig als enige koersorganisatie aan boord bij de plannen voor een nieuwe opzet. Voorjaarsklassieker Amstel Gold Race, Nederlands grootste wielerkoers, valt vanaf volgend jaar onder Flanders Classics en maakt zo goede kans onderdeel te worden van de op te zetten gesloten competitie. Maar of en wanneer die er daadwerkelijk komt, is nog afwachten. Dat hangt in eerste plaats af van de gesprekken die woensdag en donderdag achter gesloten deuren in Londen worden gevoerd.