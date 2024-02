China ontkent cyberspionage in Nederland, 'ongegronde beschuldigingen'

China ontkent met klem cyberaanvallen te hebben uitgevoerd op computernetwerken van het ministerie van Defensie. In een persverklaring op de website van de Chinese ambassade in Nederland spreekt een woordvoerder van "kwaadaardige speculaties en ongegronde beschuldigingen".

China verzet zich altijd "krachtig" tegen cyberaanvallen, schrijft de ambassade, "in welke vorm dan ook". "We zullen niet toestaan dat welk land dan ook, of een individu, via Chinese infrastructuur dergelijke illegale activiteiten uitvoert", aldus de ambassade.

Het land benadrukt via dialoog en samenwerking "gezamenlijk de cyberveiligheid te waarborgen".

Spionage via malware

De persverklaring van de ambassade volgt op het bericht van gisteren van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD), waarin de geheime dienst stelde dat de Chinese overheid in Nederland aan cyberspionage doet op computernetwerken, onder meer op netwerken van Defensie.

"We brengen het naar buiten om anderen te waarschuwen", zei demissionair minister van Defensie Ollongren gisteren. Volgens de MIVD voerde China de spionageactiviteiten uit via zogenoemde 'malware', die 'verpakt' zit in de cyberbeveiliging die wordt geleverd door het bedrijf Fortinet.

'Belangrijk om grenzen aan te geven'

Het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt voor de publicatie van de MIVD al "onze verontwaardiging" te hebben overgebracht aan de Chinese ambassadeur.

"Het is van belang om met elkaar in gesprek te blijven, maar ook om duidelijke grenzen aan te geven", aldus het ministerie in een reactie. "Ook hebben we onze EU- en NAVO-partners geïnformeerd en onze technische analyse gedeeld, ten behoeve van onze collectieve weerbaarheid."