Man gedood door hyena's bij Keniaanse hoofdstad Nairobi, twee anderen gewond

In Kenia heeft een groep hyena's een man gedood en twee anderen verwond nabij een universiteitscomplex. Een van de gewonden was een 21-jarige student. De dode man werd aangetroffen toen er onderzoek werd gedaan na de melding van de twee gewonden.

Na de aanval door de hyena's blokkeerden honderden studenten straten in de hoofdstad Nairobi, om hun woede te tonen over de in hun ogen onveilige situatie nabij hun universiteit. Het protest eindigde toen de politie traangas inzette.

Onveilig

De universiteit ligt aan de rand van Nairobi nabij het Nairobi National Park, waar een divers palet aan dieren leeft en dus ook gevlekte hyena's.

"De universiteit is niet veilig, omdat we dicht bij een nationaal park zitten", zei student Ochieng Kefah van de Multimedia University tegen persbureau AP. "De overheid moet iets aan de bewegingsvrijheid van de dieren doen."

Zwaargewond

De aangevallen student was in de avond onderweg naar huis na een dag op de universiteit. Hij werd gered door iemand die de aanval zag. Het kon niet voorkomen dat de student een duim verloor en zwaargewond raakte aan zijn gezicht. Ook de persoon die hem probeerde te redden raakte ernstig gewond.

Toen de dienst die de parken beheert - de Kenya Wildlife Service (KWS) - het incident onderzocht, troffen ze in de buurt resten van nog een man aan. Het is niet duidelijk wanneer hij is aangevallen. Volgens zijn familie was hij hout aan het verzamelen in het gebied.

Een hyena werd afgeschoten en onderzocht of er bij de dieren mogelijk sprake was van een ziekte als hondsdolheid.

Reeks aanvallen

Aanvallen door hyena's komen de laatste tijd vaker voor aan de randen van Nairobi. Zo werd aan de noordkant van de stad vorige maand nog een 10-jarige jongen aangevallen en gedood. In de maanden daarvoor werden aan diezelfde noordkant een vrouw en een 9-jarige jongen gedood door een groep hyena's.

De KWS verspreidde recent vanwege die reeks aanvallen richtlijnen hoe te reageren op de roofdieren.