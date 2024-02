Houtkachel vaker aan vanwege hoge gasprijs

De gemeente Utrecht ontmoedigt het stoken op hout vanwege de luchtverontreiniging en gezondheidsklachten die het veroorzaakt. Daarom kunnen mensen sinds 2021 hun houtkachel laten verwijderen. Er is 1500 euro subsidie beschikbaar per huishouden. Voor huishoudens die minder te besteden hebben kan dit oplopen tot 4000 euro. Volgens de gemeente zijn er inmiddels 250 van 19.000 kachels (inclusief rookkanaal) verwijderd. De subsidieregeling loopt tot 2025.

Ook houthandelaar Gerrit Verhoef uit Schoonrewoerd merkt dat het animo voor hout groot is. "Er zijn best klanten die afvallen, maar ik zie ook genoeg nieuwe gezichten hier. Onze omzet neemt al jaren toe. En ik hoor ook van de kachelzaken dat ze de afgelopen jaren heel veel houtkachels hebben verkocht. Als je een goede kachel hebt en schoon hout, en je stookt op de juiste manier, is er volgens mij weinig aan de hand."

Verhoef zit al veertig jaar in het hout. Hij kent wel wat voorbeelden van "mensen uit de stad" die niet meer bij hem komen: "Die zeggen: 'Ik stop met stoken, ik word in de buurt toch een beetje afgeschilderd als aso. Daar heb ik geen trek in.'"

De prijs van een kuub haardhout ligt inmiddels op 125 euro. "Die prijs is inderdaad behoorlijk gestegen. Maar wat wordt er niet duurder? Het komt ook doordat biomassacentrales hout opkopen. Die betalen er een goede prijs voor. Dat is natuurlijk wel concurrentie voor ons. Wij komen daardoor wat moeilijker aan hout en dat drijft de prijs op."

Landelijk verbod

Voor de voorzitter van het Comité Schone Lucht, Fenna Swart, komt de toename van houtstook niet als een verrassing. "De mensen die bij ons zijn aangesloten merken duidelijk dat er afgelopen jaar meer wordt gestookt in hun buurt", zegt ze.

De organisatie ziet graag een landelijk of Europees verbod op het stoken van hout. "Het idee dat je hout op een goede manier kunt stoken is echt onzin. Inmiddels is duidelijk dat de ultrafijnstof die vrijkomt bij het stoken niet te filteren is. Ook weten we dat het de luchtverontreiniging die het oplevert in verband wordt gebracht met tal van gezondheidsklachten."