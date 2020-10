Van der Poel stapt af na harde val in Driedaagse Brugge-De Panne

Mathieu van der Poel is in de Driedaagse Brugge-De Panne hard ten val gekomen. De kersverse winnaar van de Ronde van Vlaanderen belandde in de berm en vloog een diepe greppel in, juist op het moment dat hij in de kopgroep naar voren probeerde te schuiven.

Mogelijk was de harde wind de reden dat hij van de weg raakte.

Van der Poel lag enkele minuten in de greppel alvorens hij door zijn ploegleiders overeind geholpen werd. Hij krabbelde vervolgens zelf weer op en stapte daarna in de volgwagen. Van der Poel stond wankel op zijn benen en maakte een licht aangeslagen indruk.