Moeder van 15-jarige schoolschutter Michigan veroordeeld voor dood door schuld

De moeder van een jongen die in 2021 op een school in de Amerikaanse staat Michigan vier leerlingen om het leven bracht en zeven leerlingen verwondde, is veroordeeld voor dood door schuld.

Ethan Crumbley was 15 toen hij in november 2021 het vuur opende op zijn medeleerlingen op Oxford High School. Hij kreeg vorig jaar een levenslange gevangenisstraf opgelegd. Zijn twee ouders Jennifer en James Crumbley werden kort na zijn daad aangehouden op verdenking van dood door schuld. Jennifer heeft inmiddels terechtgestaan, de rechtszaak tegen James begint volgende maand.

Volgens persbureau AP is het de eerste keer dat ouders in de Verenigde Staten zijn aangeklaagd voor een mass school shooting die door hun kind is uitgevoerd. Jennifer krijgt op 9 april haar straf te horen. Ze kan maximaal vijftien jaar cel krijgen. Datzelfde geldt voor vader James, als hij schuldig wordt bevonden.

Rugzak

De ouders wordt onder meer verweten dat zij hun zoon op de ochtend van de aanslag niet mee naar huis hadden genomen. Ze waren wel naar de school gegaan voor een gesprek, nadat de school op een wiskundeopgave een gewelddadige tekening had gevonden met de teksten "Bloed is overal. Mijn leven is nutteloos" en "De gedachten stoppen niet. Help mij." Ze verzuimden daarna echter niet alleen de jongen mee naar huis te nemen, ook controleerden zijn ouders de rugzak niet waarin hij het wapen had verborgen dat hij later zou gebruiken.

Een dag eerder had een leraar Ethan erop betrapt dat hij tijdens een les op zijn mobieltje zocht naar munitie. Volgens de jongen was dat omdat hij met zijn moeder naar een schietbaan was geweest: schieten was een familiehobby. De school belde zijn moeder die dag ook al om haar te waarschuwen. Uit een uitwisseling van berichten met haar zoon blijkt dat ze daar niet al te zwaar aan tilde. "Lol. Ik ben niet boos op je. Je moet leren niet gepakt te worden."

Gekocht

Zijn vader James had het wapen dat Ethan uiteindelijk gebruikte vier weken eerder met hem gekocht. Datzelfde weekend nam zijn moeder de jongen mee naar een schietbaan. In Michigan mag een kind overigens schieten op een schietbaan als het door een volwassene wordt begeleid.

De vrouw beweerde in de rechtszaal niets te weten over mentale problemen bij haar zoon. Ook zei ze dat het de verantwoordelijkheid van haar man was om het wapen in de gaten te houden. De jury oordeelde echter dat ook zij door haar gedrag een aandeel had in de schietpartij.