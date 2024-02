NEC als eerste naar halve finales KNVB-beker na ruime winst op ADO Den Haag

De eerste halvefinalist van het KNVB-bekertoernooi is bekend en dat is NEC. De Nijmegenaren waren in eigen huis met 3-0 ADO Den Haag de baas. Koki Ogawa, Dirk Proper en Tjaronn Chery tekenden voor de doelpunten.

De eerste van de vier kwartfinales bracht twee teams tegenover elkaar die de laatste weken in vorm zijn. NEC won vijf van zijn laatste zeven duels in de eredivisie en staat zevende. ADO Den Haag is met vijf overwinningen in zijn laatste zes duels opgeklommen naar de tweede plek in de eerste divisie en is ineens een serieuze kandidaat voor rechtstreekse promotie.

Het was NEC dat als eerste toesloeg. Het duel in de regenachtige Goffert was nog geen twee minuten bezig of een corner van links van de van Maccabi Haifa overgenomen middenvelder Chery werd bij de tweede paal ingekopt door Ogawa: 1-0. De Japanner werd daarbij geholpen door verdediger Matteo Waem die alleen op zijn tegenstander lette en niet op de bal.

Defensiever dan normaal

Dat was meteen ook het meest spectaculaire moment voor rust. ADO-coach Darije Kalezic had zijn team in een defensievere openstelling dan normaal het veld in gestuurd (spits Joel Ideho begon op de bank en verdediger Henri Koudossou fungeerde als een soort 'wingback'), maar werd daardoor in het eerste half uur nauwelijks gevaarlijk.

De enige Haagse kans was een hard schot van de Amerikaan Justin Che, waar de nerveus ogende 'bekerkeeper' Robin Roefs de nodige moeite mee had.