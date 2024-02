Chileense oud-president Piñera omgekomen bij helikoptercrash

Zijn tweede ambtsperiode werd deels gekenmerkt door de protesten van 2019. Hij verklaarde toen de oorlog aan de betogers, en het leger en de politie pleegden mensenrechtenschendingen in die periode. Maar Piñera was ook de man die Chili door de coronapandemie loodste, met veel steunpakketten voor de middenklasse. Ook sloot hij snel deals met Chinese farmaceuten voor coronavaccins.

Piñera was een succesvol zakenman en was miljardair. Hij was president van 2010 tot 2014 en van 2018 tot 2022.

Het toestel met de 74-jarige Piñera en drie andere inzittenden stortte neer bij het stadje Lago Ranco. Volgens de nieuwszender La Terecera is alleen de oud-president omgekomen. De anderen zijn gewond, maar buiten levensgevaar. Over de oorzaak van de crash is nog niets bekend.

Bij een helikoptercrash in het zuiden van Chili is oud-president Sebastián Piñera omgekomen. Dat bevestigt de Chileense minister van Binnenlandse Zaken.

Correspondent Boris van der Spek:

"Het nieuws komt als een grote schok. Vanwege de bosbranden in Chili waren er al twee dagen van rouw afgekondigd, nu komt dit erbovenop. Hoewel hij niet geliefd was, heerst er een hoge democratische traditie in Chili en reageert links en rechts eensgezind: een schok voor het land en een drama voor de familie van de ex-president.

Piñera heeft altijd pech gehad dat hij nooit zijn politieke agenda kon doorvoeren. Zijn eerste termijn begon vlak na de aardbeving van 2010. In die jaren was hij vooral bezig met de wederopbouw van Chili. Zijn tweede termijn werd gedomineerd door grote protesten en de pandemie. Voor veel mensen is Piñera altijd het toonbeeld geweest van de elite, als een van de rijkste mensen van Latijns-Amerika. Maar nogmaals, Chili is echt in shock op dit moment."