Bergers boos over boetes bij te laat komen op drukke wegen Antwerpen

Zo staat in de contracten dat de bergers uiterlijk 20 minuten na de melding ter plaatse moeten zijn. Dat vinden ze niet realistisch omdat ze vaak zélf achter in de file moeten aansluiten omdat er geen doorkomen aan is. Voor iedere minuut dat de takelaars te laat komen, krijgen ze boetes opgelegd van de Vlaamse overheid. Die boetes kunnen oplopen tot duizenden euro's, waardoor ze niets verdienen, klagen de bergers.

Maar sinds 1 januari zijn al die contracten verlopen. En er is een probleem: geen enkel bergingsbedrijf tekende in voor de nieuwe aanbesteding door de Vlaamse overheid. Belangrijkste reden: de takeldiensten vinden de gestelde voorwaarden niet realistisch.

Maar volgens Katrien Kiekens van het Vlaams agentschap Wegen en Verkeer wordt wel degelijk rekening gehouden met de omstandigheden waaronder de bergingsbedrijven hun werk moeten doen. "Als takelaars niet op tijd ter plaatse kunnen zijn omdat het verkeer helemaal vaststaat dan leggen we geen zware boetes op. Maar we moeten de lat wel hoog leggen, omdat het voor de verkeersveiligheid belangrijk is dat kapotte auto's zo snel mogelijk weggesleept worden."

De bergers werken nu met tijdelijke contracten voor de Vlaamse overheid. Ze zijn vastbesloten om pas nieuwe contracten aan te gaan als hun eisen voor betere omstandigheden ingewilligd zijn. De verschillende bedrijven hebben de handen ineengeslagen. Kiekens is hoopvol dat de partijen eruit gaan komen. "We zijn momenteel in gesprek met hen en hopen de komende weken opnieuw een aanbesteding in de markt te kunnen zetten waardoor er nieuwe takeldiensten kunnen intekenen."