Verbazing en onbegrip bij gesprekspartners formatie over besluit Omtzigt

PVV-leider Wilders en de andere betrokken fractievoorzitters reageren met ongeloof op het besluit van NSC om te stoppen met deze ronde van gesprekken over een nieuw kabinet. Ook informateur Plasterk is verrast.

"Ongelooflijk wat teleurstellend", schrijft Wilders op X. "Nederland wil dit kabinet en nu gooit Pieter Omtzigt de handdoek in de ring terwijl we tot vandaag nog in gesprek waren. Ik begrijp er niets van." Van der Plas spreekt van een "totale verrassing". "Verbijsterend dit", voegt Van der Plas eraan toe.

En ook VVD-leider Yesilgöz is zeer verbaasd over het besluit van Omtzigt. "Ik hoop dat we snel weer om tafel kunnen om te horen wat hier precies aan de hand is."

Informateur Plasterk weet niet precies wat hij van het besluit van de NSC-leider moet maken. "Ik ben een beetje verbaasd, en tot nu heb ik een warrig verhaal gehoord. Ik kreeg het in een appje te horen en hoop er morgen meer duidelijkheid over te krijgen."

Tegenvallers

Omtzigt zegt dat zijn besluit voor een groot deel te maken heeft met nieuwe financiële tegenvallers en dat de partij geen loze beloften aan de burger wil doen.

Hij maakt daarbij informateur Plasterk een verwijt. "Er zijn een twintigtal brieven over de staat van de overheidsfinanciën naar de informateur gegaan. Die lagen al weken op het bureau. Daarin wordt duidelijk dat de financiële situatie veel ernstiger is dan gedacht."

Plasterk noemt dat onzin. "Er is informatie gevraagd aan alle ministeries over de financiën. De laatste brieven kwamen vorige week binnen en toen zijn ze allemaal naar de partijen gegaan."

Vormen van steun

NSC lijkt een 'gewoon' meerderheidskabinet vooralsnog uit te sluiten. Andere vormen van steun aan een minderheids- of meerderheidskabinet houdt de partij open.

Plasterk: "Deze opties lagen nog open, dus wat is nu nieuw? Ik ben verbaasd over het feit dat we niet gezamenlijk een conclusie kunnen trekken. We moeten dit netjes afronden."

Morgenavond hebben Wilders (PVV), Yesilgöz (VVD), Omtzigt (NSC) en Van der Plas (BBB) een afspraak met Plasterk. Dat is zo laat omdat VVD-leider Yesilgöz als minister van Justitie en Veiligheid een lang Kamerdebat heeft. Omtzigt zegt tegen de NOS dat hij daar niet heen gaat.