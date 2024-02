Drugslab in flat Rotterdam gevonden, bewoner (25) aangehouden

In een appartement aan de Schiekade in Rotterdam is vandaag een drugslab gevonden. De 25-jarige bewoner is aangehouden.

De politie was vanmiddag rond 15.00 uur gealarmeerd door omwonenden die een vreemde lucht hadden geroken bij de flat. In de woning lagen drugs en spullen voor de productie ervan. De woning is afgezet met lint en de brandweer heeft metingen verricht.

Extra alert

Meerdere buren zeggen tegen de regionale omroep Rijnmond dat ze opgelucht zijn dat het drugslab is opgerold. Vorige week maandag was er elders in de stad een verwoestende explosie waarbij drie doden vielen. Die werd mogelijk veroorzaakt door een drugslab. Inwoners zijn daarom extra alert, aldus de omroep.