Synchroonzwemster Steenbeek sluit WK af met achtste plek in vrije finale

Synchroonzwemster Marloes Steenbeek heeft het WK in Qatar afgesloten met de achtste plaats in de finale van de vrije oefening voor solisten.

Steenbeek had zich als elfde geplaatst voor de finale met een score van 200, wist zich flink te verbeteren en hield met 207,097 punten vier zwemsters achter zich.

Zaterdag werd Steenbeek - op de dag dat ze haar negentiende verjaardag vierde - al tiende in de finale van de technische oefening.

Twee finaleplaatsen

De jonge Nederlandse had zich voor haar WK-debuuut laten ontvallen tevreden te zijn als ze twee finaleplaatsen zou halen bij de mondiale zwemstrijd in Doha. Daarin is ze ruimschoots geslaagd.

Het goud bij de vrije kür ging naar de 27-jarige Canadese Jacqueline Simoneau met een score van 264,820 punten De Griekse Evangelia Platanioti (253,283) en de Oekraïense Vasilina Khandosjka (245,104) legden beslag op het zilver en brons.

De zussen Bregje en Noortje de Brouwer springen woensdagochtend om 7.30 uur in het bad voor de voorronde van de vrije kür voor duetten. De tweeling eindigde in de technische oefening net naast het podium.