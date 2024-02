Klaver maakt indruk op 400 meter in Torun, ook hordeloopster Visser wint

Lieke Klaver wint bij indoorwedstrijden in het Poolse Torun op de 400 meter in een razendsnelle tijd: 50,57 seconden. - NOS

Visser was de snelste op de 60 meter in Torun, de stad waar zij drie jaar geleden Europees indoorkampioen werd. Visser won met één honderdste verschil in 7,80 seconden, een evenaring van haar tweede tijd ooit die zij vorige week neerzette in Metz.

Klaver en Bol zijn al gekwalificeerd voor de WK indoor, die in het eerste weekend van maart plaatsvinden in Glasgow.

Met 50,57 liep Klaver een toernooirecord op de Copernicus Cup in de Poolse stad. Zij dook onder de tijd van haar landgenote Femke Bol, die twee jaar geleden 50,64 klokte in Torun. Bol reisde nu niet af naar Polen,

Laros werd bij een voor hem zeldzaam indooroptreden na een sterk laatste deel van de race uiteindelijk zesde in 1.47,16. Laros loopt komend weekend weer in de buitenlucht, het 18-jarige talent gaat in Monaco een wedstrijd over 5.000 meter op de weg lopen.

Vloon tweede

Polsstokhoogspringer Menno Vloon werd tweede achter de Pool Piotr Lisek. Vloon en Lisek sprongen als enigen over 5,75 meter, tien centimeter hoger lukten beiden niet.

Lisek won, omdat Vloon meer pogingen nodig had op eerdere hoogtes. 5,75 meter was de beste prestatie van Vloon tot nu toe dit seizoen, maar nog niet genoeg om zich te kwalificeren voor de WK indoor, daarvoor ligt de internationale eis op 5,90 meter.

Van Riel en Van Gool nog niet

Robin van Riel werd zevende op de 1.500 meter. Met een tijd van 3.36,88 slaagde hij er nog niet in zich te kwalificeren voor de WK indoor. Onlangs verbeterde Van Riel het Nederlands indoorrecord op de 1.500 meter. Hij liep in Apeldoorn 3.36,32.

Sprinter Joris van Gool haalde de finale niet in Torun, hij bleef in de heats over 60 meter steken op 6,88. Daarmee bleef hij tevens ruim boven de WK-limiet (6,58).