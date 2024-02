Klaver maakt indruk op 400 meter in Torun, nog geen WK-limiet Van Riel

Lieke Klaver wint bij indoorwedstrijden in het Poolse Torun op de 400 meter in een razendsnelle tijd: 50,57 seconden. - NOS

Met 50,57 liep ze een toernooirecord op de Copernicus Cup in de Poolse stad. Klaver liep onder de tijd van haar landgenote Femke Bol, die twee jaar geleden 50,64 klokte in Torun. Bol reisde nu niet af naar Polen,

Klaver en Bol zijn al gekwalificeerd voor de WK indoor, die in het eerste weekend van maart plaatsvinden in Glasgow.

Van Riel en Van Gool nog niet

Robin van Riel werd in Torun zevende op de 1.500 meter. Met een tijd van 3.36,88 slaagde hij er nog niet in zich te kwalificeren voor de WK indoor. Onlangs verbeterde Van Riel het Nederlands indoorrecord op de 1.500 meter. Hij liep in Apeldoorn 3.36,32.

Nadine Visser was eerder op de avond in de heats op de 60 meter horden de snelste in 7,89 en loopt later vanavond de finale. Joris van Gool slaagde er niet in de finale te halen op de 60 meter. Hij bleef met 6,88 seconden tevens boven de WK-limiet.

Ook Menno Vloon (polsstokhoogspringen), Tony van Diepen en Niels Laros (beiden 800 meter) komen nog in actie in Torun.