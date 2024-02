Voor NSC is deze formatieronde ten einde, houdt mogelijkheden open

NSC vindt dat deze ronde van formatiegesprekken klaar is. De partij houdt de mogelijkheid open voor steun aan een minderheidskabinet of een ander soort kabinet met brede steun in de Tweede Kamer. Gesprekken over een 'gewoon' meerderheidskabinet lijkt de partij vooralsnog uit te sluiten.

Partijleider Omtzigt zegt dat dat voor een groot deel te maken heeft met financiële tegenvallers en dat de partij geen loze beloften aan de burger wil doen. Deze informatie over tegenvallers zou pas deze week bij de partijen zijn terechtgekomen.

Omtzigt maakt daarbij informateur Plasterk een verwijt. "Er zijn een twintigtal brieven over de staat van de overheidsfinanciën naar de informateur gegaan. Die lagen al weken op het bureau. Daarin wordt duidelijk dat de financiële situatie veel ernstiger is dan gedacht."

Moeizaam weekend

Dat is voorlopig de uitkomst van de gesprekken die PVV, VVD, NSC en BBB vandaag voerden. De gesprekken volgden na twee weken van oplopende spanningen en een moeizaam weekend met onenigheid en kritiek over en weer.

PVV-leider Wilders schreef gisteren op X dat de inzet van de onderhandelende partijen moet zijn om er samen uit te komen. Dilan Yesilgöz (VVD) en Caroline van der Plas (BBB) sloten zich daarbij op X aan. NSC-leider Omtzigt deed dat niet.

Grote twijfels

Vorige week werd duidelijk dat bij NSC nog altijd grote twijfels leven over politieke samenwerking met de PVV, de partij die bij de Tweede Kamerverkiezingen de grootste werd.

Maar ook tussen de andere partijleiders botert het niet altijd. Yesilgöz sneerde naar Wilders dat je met "boze berichten op X verkiezingen kunt winnen". Waarop Wilders haar op X "zuur" noemde.

Deze week moet informateur Plasterk zijn eindverslag schrijven voor de voorzitter van de Tweede Kamer. De Kamer kan daarna een debat houden over de gesprekken tot nu toe en hoe nu verder.