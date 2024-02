Parlementaire enquêtecommissie corona na hindernissen van start

In de Tweede Kamer is de parlementaire enquêtecommissie over de coronacrisis officieel van start gegaan. Aan het onderzoek naar de Nederlandse aanpak van het besmettelijke virus tussen eind 2019 en eind 2021 doen zes partijen mee. VVD-Kamerlid Daan de Kort is gekozen tot voorzitter.

Het zag er enige tijd naar uit dat de commissie er niet meer zou komen. In november 2021 besloot de Tweede Kamer tot dit zware middel om te kijken naar allerlei ingrijpende besluiten, zoals de lockdowns, de sluiting van scholen, de instelling van een avondklok, de verplichting van mondkapjes en de invoering van het coronatoegangsbewijs.

Vervolgens verliep het werk van de voorbereidende commissie in 2022 al niet vlekkeloos door interne conflicten en een voorzitterswissel. In juni 2023 werd de enquête definitief op de lange baan geschoven, omdat er te weinig partijen in de commissie wilden. Het is tijdrovend werk en dat is voor kleinere partijen een behoorlijke belasting.

Na de Tweede Kamerverkiezingen deed PVV-leider Wilders een nieuwe poging om het onderzoek toch weer op te starten en dat is gelukt. De Kamerleden Anita Pijpelink (GroenLinks-PvdA), Peter Smitskam (PVV), Rosanne Hertzberger (NSC), Claudia van Zanten (BBB) en Pepijn van Houwelingen (Forum voor Democratie) hebben zich aangemeld en zijn nu officieel geïnstalleerd.

Drie jaar

Voorzitter De Kort zegt dat de commissie "een bijzondere taak" te volbrengen heeft, maar wil inhoudelijk nog weinig kwijt over de aanpak. De voorbereidende commissie had voorgesteld om drie jaar de tijd te nemen, maar die periode kan ingekort worden.

FvD-Kamerlid Van Houwelingen is speciaal teruggehaald voor de eerste zes maanden: zijn collega Freek Jansen heeft tijdelijk zijn Kamerzetel afgestaan, zodat er een in het onderwerp ingevoerde FvD'er in de coronacommissie kan zitten.

Griepje

De partij is altijd zeer kritisch geweest over het coronabeleid. Volgens de partij is covid-19 niet meer dan een griepje en waren de maatregelen disproportioneel en te vrijheidsbeperkend.

De nieuwe commissievoorzitter De Kort denkt niet dat partijpolitiek de toon van de commissie gaat bepalen. "Ik heb er alle vertrouwen in dat de leden hun partijkleur meer van zich af zullen schudden en aan waarheidsvinding zullen doen."