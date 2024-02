Bijlow acht weken uit de roulatie, EK niet in gevaar voor doelman

Voor het herstel van de blessure staat volgens Feyenoord ongeveer acht weken. Dat betekent dat het EK (14 juni-14 juli 2024.) voor hem normaal gesproken niet in gevaar komt. Hij moet vermoedelijk wel de oefeninterlands tegen Schotland en Duitsland eind maart aan zich voorbij laten gaan.

Daarnaast mist Bijlow onder meer de kwartfinale van woensdag in de KNVB-beker tegen AZ, de dubbele confrontatie met AS Roma in de Europa League op 15 en 22 februari en de eredivisietopper tegen PSV op 3 maart.

Blessureverleden

De 26-jarige doelman liep de blessure op in de de eerste helft van de wedstrijd tegen AZ en verliet in tranen het veld. De tranen van Bijlow kwamen voort uit zijn verleden met verschillende blessures.

Eerder dit seizoen kampte hij met een gebroken pols, het seizoen ervoor ook en in de seizoenen daarvoor was hij eveneens meermaals uitgeschakeld door een blessure.