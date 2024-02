Jordanië schrijft met finaleplek geschiedenis bij Azië Cup

Jordanië heeft geschiedenis geschreven door zich dankzij een 2-0 overwinning op Zuid-Korea als eerste te plaatsen voor de finale van de Azië Cup in Qatar. Nog nooit eerder stonden de Jordaniërs in de eindstrijd. Het bereiken van de halve finale was al een unicum voor de nummer 87 van de wereldranglijst.

In het Ahmad bin Ali Stadium vielen er in de eerste helft geen doelpunten. Jordanië kreeg de beste kansen, maar stuitte steeds op de Zuid-Koreaanse doelman Jo Heyon-Woo.

Maar die was in de achtste minuut van de tweede helft kansloos toen Yazan Al-Naimat na een verdedigingsfout van Zuid-Korea de diepte in werd gestuurd door Mousa Al-Taamari. De aanvaller van Al Ahli rondde beheerst af: 1-0.

Zeven minuten later was invaller Cho Gue-Sung dicht bij de gelijkmaker, maar de Zuid-Koreaanse bondscoach Jürgen Klinsmann zag de aanvaller van het FC Midtjylland over koppen.