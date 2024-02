Country-ster Toby Keith (62) overleden

De Amerikaanse countryzanger Toby Keith is op 62-jarige leeftijd overleden aan de gevolgen van darmkanker. De conservatieve ster uit Oklahoma stond jarenlang bovenaan de countryhitlijsten. Hij had twintig nummer 1-hits, waaronder Beer for My Horses en As Good as I Once Was.

Voordat hij doorbrak in de countrymuziek was hij een semiprofessionele footballspeler en werkte hij in een boortoren in de olievelden van Oklahoma. Toen de industrie daar instortte gaf hij zichzelf tot zijn dertigste de tijd om te werken aan zijn muzikale carrière. En met succes.

In 1993 brak hij door met de single Should've Been a Cowboy. In de jaren erna verkocht hij tientallen miljoenen albums en kreeg hij van Forbes de bijnaam Country's 500 million man. Zijn muziekstijl was breed, van de klassieke honkytonk-country tot patriottistische ballades en Southern Rock.

Hij is rustig overleden in het bijzijn van zijn familie, is te lezen op zijn X-account: