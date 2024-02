Becker stopt na paar maanden als coach Rune: 'Kan niet geven wat hij nodig heeft'

Tennisicoon Boris Becker stopt alweer als trainer van Holger Rune, de huidige nummer zeven van de wereld. De twee waren hun samenwerking pas in oktober aangegaan, maar de 56-jarige Becker heeft er binnen enkele maanden een punt achter gezet.

Op X lichtte Becker zijn keuze toe. "Ik heb me gerealiseerd dat als we successen willen boeken, ik vaker beschikbaar moet zijn dan voor mij mogelijk is. Ik kan Holger nu niet geven wat hij nodig heeft."