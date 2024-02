Verdachte explosie Rotterdam blijft langer vastzitten

De man die werd opgepakt na de dodelijke explosie in Rotterdam blijft voorlopig vastzitten. De rechter-commissaris heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd. Ook mag de 34-jarige Rotterdammer alleen contact hebben met zijn advocaat, schrijft de regionale omroep Rijnmond.

De man, Jalal O., is de huurder van het ontplofte pand en zit vast op verdenking van de productie van drugs. Hij verloor bij de explosie vorige week maandagavond zijn 22-jarige neef en een 33-jarige collega. De man had in de dagen na de ontploffing veelvuldig contact met de regionale omroep en was veel aanwezig op de rampplek.

Hij verklaarde onder meer tegenover Rijnmond dat hij de ruimte gebruikte om te klussen en dat hij geen idee had wat de explosie had veroorzaakt. De verdachte was naar eigen zeggen zo'n veertig minuten voor de explosie weggegaan bij de loods en bleef dus ongedeerd.

"Ik begrijp er niks van", zei O. afgelopen vrijdag nog. Hij verklaarde dat de keuken in zijn werkplaats elektrisch is en dat er alleen een cv-ketel hangt. "Voor de rest niets. We koken thee elektrisch. Het lijkt op een gasexplosie. Ik weet het niet. Ik word gek."

Gezocht naar lichamen

Ook was de verdachte een van de mensen die over de afzetting sprongen om naar slachtoffers te zoeken. Hij haalde met hulp van anderen het lichaam van een van de drie dodelijke slachtoffers onder het puin vandaan.

De man werd afgelopen zaterdag aangehouden, nadat de politie ter plekke verschillende attributen had gevonden die gebruikt kunnen worden bij de productie van drugs.

Verwoest

Bij de explosie vorige week maandag werd een wooncomplex in de Rotterdamse buurt Zuidwijk grotendeels verwoest. Drie mensen kwamen om het leven.

Gisterenavond was er een bewonersbijeenkomst in de wijk. Eerder op de dag had demissionair premier Rutte een bezoek gebracht.