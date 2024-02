Hof van beroep: Trump mag vervolgd worden voor Capitoolbestorming

De Amerikaanse oud-president Donald Trump mag worden vervolgd voor zijn rol bij de bestorming van het Capitool, drie jaar geleden. Een federaal hof van beroep heeft besloten dat zijn presidentiële immuniteit in deze zaak niet geldt.

Trump stelt dat hij niet vervolgd kan worden omdat hij tijdens de bestorming nog in het Witte Huis zat, maar het hof oordeelt dus anders. Het is de tweede keer in twee maanden dat rechters Trumps argumenten verwerpen. Trump zal naar verwachting opnieuw in beroep gaan, waardoor de zaak uiteindelijk voor het federale Hooggerechthof zou kunnen komen.

De rechtszaak over Trumps rol bij de bestorming zou in maart beginnen, maar de rechter heeft dat uitgesteld zonder een nieuwe datum te noemen. Trump's advocaten proberen de zaak te rekken tot na de presidentsverkiezingen van november, waarbij Trump goede kans maakt de kandidaat namens de Republikeinen te worden. Als hij die verkiezingen wint kan hij zichzelf gratie verlenen. De aanklagers willen daarom dat hij zo snel mogelijk, in elk geval voor de verkiezingen, wordt berecht.

Andere strafzaken

In de Amerikaanse grondwet is bepaald dat een president juridisch onschendbaar is tijdens zijn ambtstermijn, en dan dus niet strafrechtelijk kan worden vervolgd. Maar een rechter zei in december dat Trump geen levenslange immuniteit kan krijgen.

Behalve voor de Capitoolbestorming lopen er nog verschillende andere strafzaken tegen Trump: hij staat ook terecht voor het manipuleren van de stembusgang in de staat Georgia, een zwijggeld-zaak en het onrechtmatige privébezit van staatsgeheime documenten.