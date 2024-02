Tennistop naar Saudi-Arabië: 'Niet gek, maar speeldata kunnen curieus zijn'

Het toernooi in Riyadh, waar geen punten te verdienen zijn, heeft nog geen specifieke datum, maar zal naar verwachting ingepland worden tussen de masterstoernooien van Shanghai (2-13 oktober) en Parijs (28 oktober-3 november).

De timing van het demonstratietoernooi '6 Kings Slam', waaraan naast Djokovic en Nadal ook de toppers Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Daniil Medvedev en Holger Rune meedoen, is opmerkelijk: midden in het lopende seizoen.

"Demonstratietoernooien hebben echt een andere status. Het heeft ook minder publicatiewaarde. Uiteindelijk hoop ik dat dit soort landen gaan meebewegen met hoe wij in het Westen met elkaar omgaan, zodat iedereen zichzelf kan zijn", aldus Davids, die ook in het bestuur zit van de Internationale Tennis Federatie (ITF).

Roger Davids, voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond (KNLTB), denkt dat het aangekondigde en veelbesproken demonstratietoernooi in oktober in Saudi-Arabië met Novak Djokovic en Rafael Nadal weinig impact zal hebben.

Tussen de masterstoernooien van Shanghai en Parijs in zijn vier kleinere toernooien: in Antwerpen, Astana, Basel en Wenen. Die evenementen kunnen deelname van Djokovic, Nadal, Alcaraz, Sinner, Medvedev en Rune nu welhaast vergeten.

Curieus

Toch kijkt Davids niet raar op van het Saudische demonstratie-evenementtoernooi. "Het hele jaar door zijn er demonstratietoernooien. Het is niet gek dat dit in andere delen van de wereld plaatsvindt. Maar dit is er wel een van een andere orde, hier doet de complete wereldtop aan mee."

De KNLTB-voorzitter denkt dat de '6 Kings Slam' en de ATP-toernooien elkaar niet snel zullen bijten. "De topspelers zullen niet snel een '250-toernooi' (zoals Antwerpen en Astana, red.) spelen. Maar als '1000-toernooi' (Shanghai en Parijs, red.) verwacht je dit soort spelers wél, die toernooien zullen het niet op prijs stellen als ze niet komen. Als het demonstratietoernooi tegelijk valt met Parijs, zou dat heel curieus zijn."

Toptennissers zijn verbonden aan de mondiale tennisbond ATP en hebben zodoende ook verplichtingen. Zo moeten zij deelnemen aan de masterstoernooien. De ATP heeft nog niet gereageerd op de komst van het Saudische evenement.

Tennissen in Saudi-Arabië is lucratief. Volgens Engelse media ligt er omgerekend 5,6 miljoen euro klaar voor de winnaar. Dat bedrag is hoger dan het prijzengeld van Wimbledon.