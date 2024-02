Twee jaar cel voor ontploft drugslab Haule

Een 22-jarige man uit Eindhoven is veroordeeld tot drie jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk, voor de productie van harddrugs in het Friese Haule. De man werd aangehouden nadat zijn drugslab in 2022 was ontploft. Bij de ontploffing viel een dode, de verdachte zelf raakte toen zwaargewond.

Het ging mis toen een ketel met gevaarlijke stoffen in het lab explodeerde. In het lab stonden tientallen jerrycans vol chemicaliën en synthetische drugs. Ook waren er apparaten om de drugs te maken.

De verdachte had volgens Omrop Fryslân eerder gezegd niet te weten wat er in de schuur gebeurde. Wel zei hij het dodelijke slachtoffer (53) goed te kennen. "Hij was een tweede vader voor me. Al wist ik dat hij niet altijd geld op een eerlijke manier verdiende", zei de verdachte in de rechtbank. "Op die bewuste dag vroeg hij me te helpen sjouwen met iets. Toen zijn we naar Haule gereden. Ik wist helemaal niet wat een drugslab was."

Actieve rol

De rechtbank gaat hier niet in mee en oordeelt dat de man zich schuldig heeft gemaakt aan de productie van amfetamine en MDMA. Volgens de rechtbank was de man al langere tijd bezig met de productie van synthetische drugs. "Hij had een actieve rol."

Volgens de rechtbank brengt een drugslab grote maatschappelijke problemen en gevaren met zich mee. Zo gaat het vaak gepaard met zware criminaliteit, worden gevaarlijke stoffen in het milieu gedumpt en kan er een brand of ontploffing ontstaan. "In dit geval heeft het gevaar zich ook daadwerkelijk verwezenlijkt."

Gevolgen explosie

De rechter heeft er bij het bepalen van de straf rekening mee gehouden dat de explosie grote gevolgen had voor de verdachte. Zo heeft hij nog altijd last van de opgelopen brandwonden, schrijft Omrop Fryslân.

"Hij ondervindt hier nog dagelijks ongemak van en zal hiervoor nog verschillende operaties moeten ondergaan. Bovendien is een goede vriend van hem door de ontploffing overleden", aldus de rechtbank.

De straf valt daarom lager uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Dat eiste vier jaar cel, waarvan achttien maanden voorwaardelijk.