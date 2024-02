Vanavond op tv: NSC trekt stekker uit formatie • MIVD-directeur over Chinese spionage • Nieuwe EU-klimaatdoelen • Zorgen over belastingschulden

MIVD-directeur over Chinese spionage

De Chinese overheid doet in Nederland aan cyberspionage op computernetwerken. Dat heeft de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) vandaag bekendgemaakt. China zou onder meer proberen te spioneren op het netwerk van Defensie. "Ik denk dat we ervan uit moeten gaan dat dit breder gebeurt", zegt demissionair Defensie-minister Kajsa Ollongren. "In Nederland maar ook in andere landen."

Hoe gaat China precies te werk? En wat kunnen we ertegen doen? Die vragen leggen we voor aan MIVD-directeur Jan Swillens.